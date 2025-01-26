Türkiye’nin yerli ve milli haberleşme altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ULAK Haberleşme, genç mühendis adaylarını desteklemek amacıyla Kablosuz İletişim Mühendisleri Programı kapsamında önemli bir yarışma düzenliyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Kablosuz Haberleşme Yarışması, genç mühendisler için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Yarışmaya kimler katılabilir?

Yarışma, Türkiye'deki ve yurt dışındaki üniversite ve enstitülerde eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık. Takımlar en az 2, en fazla 6 kişiden oluşabilecek. Katılımcılar, yazılım tabanlı radyo cihazlarını kullanarak zorlu şartlarda veri iletimi üzerine kıyasıya bir mücadeleye girecek.

Yarışmaya başvuru şartları

Yarışmacılar, lisanssız spektrumda veri iletimi yapacak ve karıştırıcı (jammer) sinyallerin etkisinden kaçarak performanslarını sergileyecek. Üç aşamalı bir süreç olan yarışmada, katılımcılar Sistem Gereksinimi Tanımlama Dokümanı, Ön Tasarım Raporu ve Proje Detay Raporu hazırlayacak. Yarışma başvuruları, TEKNOFEST’in resmi web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru linki:

https://www.teknofest.org/tr/yarismalar/kablosuz-haberlesme-yarismasi/

Son başvuru tarihi: 20 Şubat 2025

Ödüller ve final etabı

Final etabı, ağustos-eylül aylarında TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleştirilecek. Yarışmada birinci olan takıma 150 bin TL, ikinciye 120 bin TL ve üçüncüye 100 bin TL ödül verilecek. Ayrıca "En İyi Takım Ruhu" ödülü ile bir finalist ekip daha ödüllendirilecek.

Toplam ödül miktarı: 370 bin TL

Yerli teknolojiye katkı

ULAK Haberleşme, bu yarışma ile genç mühendis adaylarının kablosuz iletişim teknolojilerine olan ilgisini artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji alanındaki gücüne katkı sağlamayı hedefliyor. Yarışma, geleceğin mühendislerini desteklemek için büyük bir fırsat sunarken, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi için önemli bir platform oluşturuyor.