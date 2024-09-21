Yeni eğitim ve öğretim dönemiyle birlikte okullarda yaşanan temizlik sorunları, Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, bünyesine 30 bin ilave temizlik personeli alacağını açıkladı. Bu haber, eğitim camiasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

30 bin ilave temizlik personeli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Pazartesi günü Çalışma Bakanlığı, 30 bin ilave temizlik personeli alımını onaylayacak" dedi. Bu adım, okullardaki temizlik sorununu çözme yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Okullarda personel eksikliği vardı

Eğitim döneminin başlamasıyla birlikte birçok okulda temizlik personeli eksikliği yaşanıyor. Okul yönetimleri, bu durumu aşmak için velilerden maddi destek talep etmekte, bazı okullar ise velilerin dönüşümlü olarak temizlik yapmalarını istemekte.

Geçtiğimiz yıl temizlik görevlilerine 17 bin lira asgari ücret ödenirken, bu yıl sistem değişikliğine gidildi. Temizlik personelinin İŞKUR bünyesindeki İşgücü Uyum Programı'ndan karşılanmasına karar verildi. Ancak haftada üç gün ve azami 22,5 saat çalışma süresi öngörülmesine rağmen, aylık ücretin 8 bin 447 lira olması nedeniyle yeterli sayıda personel bulunamamıştı.