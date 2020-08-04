Kızılay'dan Bornova'ya teşekkür

Türk Kızılay'ı Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret ederek yapılan çalışmalar için teşekkür etti

Bornova Belediyesi'nin Kızılay ile birlikte özellikle pandemi döneminde ve Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine önemli destekler verdiğini söyleyen Kurkut, "Türk Kızılayı'nın sizin gibi belediye başkanlarına ihtiyacı var" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İduğ, özellikle pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşılmasında Türk Kızılayı ile yapılan işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Başkan İduğ, "Türk Kızılayı ile işbirliğimiz ilk günden beri devam ediyor. Koronavirüs salgının en yoğun günlerinde belediye imkanlarının yanında, pek çok hayırsever ve iş adamının da katkılarıyla toplanan gıda yardımlarını birlikte dağıttık. Bu sayede pandemi nedeniyle işi ya da gelirinden olan vatandaşlara toplam 11 bin destek kolisi ulaştırdık. Böylesi sıkıntıları ancak dayanışma, birlik ve beraberlik içinde atlatabiliriz" diye konuştu.

Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut ise "Yanımızda olmanız ve beraber hareket etmemiz bizim için çok önemli. Türk Kızılayı'nın sizin gibi belediye başkanlarına ihtiyacı var. Bize her zaman destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İşbirliğimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz."dedi.