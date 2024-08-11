Geralt’ın rolü belirsiz

Cockle, Fall Damage için çektiği bir videoda hayranların merakla beklediği The Witcher 4 hakkında önemli bilgiler paylaştı. Cockle, “The Witcher 4’ün duyurulduğunu biliyoruz. Geralt’ın oyunun bir parçası olacağını da biliyoruz, ancak ne kadar yer alacağını bilmiyoruz. Ancak oyun bu sefer Geralt’a odaklanmayacak.” dedi. Bu açıklama, CD Projekt Red’in daha önce Geralt’ın hikayesinin sonlandığını belirttiği 2013 yılındaki tanıtımı hatırlattı.

Unreal Engine 5 ile yeni bir dönem

The Witcher 4, Unreal Engine 5 kullanılarak geliştiriliyor ve Epic Games ile iş birliği yapıldı. Hayranların en popüler tahminlerinden biri, Ciri’nin başrol olacağı yönünde. Ancak bu durum, The Witcher 3’ün sonlarından birinin serinin hikayesinden çıkarılması anlamına gelebilir.

Cockle’ın açıklamaları, hayranları hem heyecanlandırırken hem de endişelendiriyor. Geralt’ın varlığı, oyunun odak noktası değişse bile serinin ruhunu koruyabilir.