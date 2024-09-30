Türkiye Göç Alan Ülkeler Arasında Ilk Dörde Girdi

Hollanda İstatistik Ofisi (CBS), 2023 yılında ülkeye 21.500 yüksek nitelikli göçmenin taşındığını açıkladı. Türkiye, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ardından Hollanda'ya en fazla HSM (Highly Skilled Migrant) göçü veren ülkeler arasında yer aldı. HSM başvuru kriterlerinin zorlaşmasına rağmen, Hollanda hâlâ yabancı yetenekler için cazip bir ülke olmaya devam ediyor.

Hollanda, yüksek nitelikli işgücü açığını kapatmak amacıyla yürüttüğü HSM (Highly Skilled Migrant) programıyla 2023 yılında ülkeye 21.500 nitelikli göçmen çekti. Türkiye, bu süreçte en çok göçmen veren ilk dört ülke arasında yer alırken, HSM başvuru kriterlerinin zorlaştırılması göçmen kabulünde %20'lik bir azalma yaşanmasına neden oldu.

Türkiye'nin rolü

Hollanda, az bulunan bilgi çalışanlarını ülkeye çekmek amacıyla HSM programını aktif bir şekilde sürdürüyor. Hollanda İstatistik Ofisi (CBS) tarafından Temmuz 2024’te yayımlanan verilere göre, 2023 yılında 21.500 yüksek nitelikli göçmen Hollanda’ya yerleşti. Türkiye, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ile birlikte en fazla bilgi göçmeni veren ülkeler arasında yer aldı. Ancak, HSM kabulünde yaşanan %20'lik azalma, Hollanda hükümetinin oturma izni kotalarını düşürmesi ve HSM kriterlerini zorlaştırmasıyla ilişkili.

Unusual People BV, Hollanda'daki yüksek nitelikli göçmen başvuru süreçleri konusunda danışmanlık veren lider şirketlerden biri olarak, bu zorlu süreçlerde hem işverenlerin hem de göçmenlerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

Artan uzmanlık ihtiyacı

Unusual People BV Yönetici Ortağı Gökhan Doğru, Hollanda'nın dijitalleşme ve uluslararası yetenek havuzunu genişletme hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığını ifade etti. Ancak, HSM programında yaşanan sıkılaştırmalar, özellikle oturma izni kriterlerinin zorlaşması, süreci daha karmaşık hale getirdi. Doğru, bu nedenle işverenlerin uzman bir danışmanlık hizmetine daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Gökhan Doğru, "Türkiye'den gelen yüksek nitelikli göçmenlere ayrıcalıklar tanıyan Ankara Anlaşması, Hollanda’da hâlâ etkin bir şekilde uygulanıyor. Ancak sıkılaştırılan yeni koşullar, bu süreci uçtan uca anlayan profesyonellerle çalışmayı zorunlu kılıyor," dedi. Unusual Payroll olarak sundukları hizmetlerle, hem işverenlerin hem de çalışanların süreçleri sorunsuz geçirmesine yardımcı olduklarını vurguladı.

Türkiye’den gelen göçmenler için ayrıcalık

Ankara Anlaşması, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanmış bir anlaşma olup, Türkiye’den gelen yüksek nitelikli göçmenlere çeşitli avantajlar sunuyor. Bu anlaşma, özellikle Hollanda’da iş gücünü çeşitlendirmek isteyen şirketlerin Türkiye’yi hedef pazar olarak görmesinde önemli rol oynuyor. Ancak, koşulların sıkılaşmasıyla birlikte, bu süreçlerin profesyonel bir rehberlik eşliğinde yürütülmesi gerektiği belirtiliyor.

Unusual Payroll’un sağladığı danışmanlık hizmetleri, şirketlerin HSM göçmenlerini istihdam ederken karşılaştıkları bürokratik zorlukları aşmalarına yardımcı oluyor. Şirket, özellikle Türkçe dilinde sunduğu hizmetlerle, Türkiye'den gelen göçmenler için kritik bir destek sağlıyor.

Göç süreçlerindeki engeller

Schengen bölgesi için vize başvuru süreçlerinde sunulması gereken evrakların fazlalığı, sürecin karmaşıklığını artırıyor. Gökhan Doğru, bu durumu şu sözlerle özetledi: "Yabancı yeteneklerin Hollanda’ya entegre olabilmesi için çok sayıda evrak ve detaylı değerlendirme süreçleri gerekiyor. Bu da bekleme sürelerini uzatıyor ve sürecin daha zorlu hale gelmesine neden oluyor." Unusual Payroll, işverenlerin bu süreçleri daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde atlatmalarını sağlayarak, Hollanda’ya yetenek göçünü hızlandırmayı hedefliyor.