Getafe, evinde aldığı bazı sürpriz sonuçlarla ligdeki rakiplerine zor anlar yaşatabiliyor. Barcelona ise, son haftalarda istediği oyunu sahaya koyamasa da, şampiyonluk yarışını sürdürmek için galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Takımların lig performansı

Ev sahibi Getafe, son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet alarak ligde 15. sırada yer alıyor ve 19 puan topladı. Getafe’nin son haftalardaki inişli çıkışlı performansı, teknik direktörün ve oyuncularının moralini bozan bir durum yaratmış durumda.

Barcelona ise ligde son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik ise takımı zor durumda bırakmış görünüyor. Catalan devi, 38 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Şampiyonluk yarışında bu kayıpların telafi edilmesi gerektiği kesin, ancak Barcelona, Getafe deplasmanında bu kez dikkatli olmalı.

Getafe-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 18 Ocak 2025

18 Ocak 2025 Saat: 23:00

23:00 Yayın: S Sport, S Sport Plus, EXXEN

S Sport, S Sport Plus, EXXEN Stadyum: Estadio Coliseum

Estadio Coliseum Hakem: Pablo Gonzalez Fuertes