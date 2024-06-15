Getir, 2015 yılında Nazım Salur'un vizyonuyla Türkiye'de kuruldu ve kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Mobil uygulamasıyla hızlı teslimat ve kullanıcı dostu hizmet anlayışıyla Türkiye pazarında öne çıktı.

Getir, Türkiye'deki başarısının ardından cesur bir adım atarak Avrupa ve Amerika pazarlarına giriş yaptı. Özellikle 2021 yılında İngiltere'den başlayarak Avrupa'da yaygınlaşan Getir, aynı yıl Amerika'da da faaliyet göstermeye başladı. Şirketin bu genişleme hamlesi, uluslararası yatırımcıların da dikkatini çekti ve piyasa değeri hızla arttı.

Pandeminin Etkisi

Pandemi döneminde artan çevrimiçi alışveriş talebi Getir'in lehine işledi, ancak pandeminin sona ermesiyle birlikte evlere teslimat talebinde düşüş yaşandı. Bu durum, şirketin operasyonel maliyetlerini artırdı ve rekabet koşullarını daha da sertleştirdi.

Getir'in hızlı genişleme stratejileri ve yatırımları, beklenmedik operasyonel zorlukları da beraberinde getirdi. Özellikle Avrupa ve Amerika'daki sıkı ticaret yasaları ve regülasyonlar, şirketin operasyonlarını şekillendirme ve sürdürme açısından önemli engeller oluşturdu.

Kültürel Uyum Sorunları ve Tüketici Alışkanlıkları

Getir'in uluslararası genişleme sürecinde karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, farklı kültürlere ve yerel tüketici alışkanlıklarına uyum sağlama konusundaki eksiklik oldu. Şirket, yerel dinamikleri yeterince anlamadan genişleme stratejilerine odaklanmıştı ve bu durum uluslararası pazarlarda tutunamamasına neden oldu.

Getir'in uluslararası genişleme sürecinde yaşadığı zorluklar, şirketin piyasa değerinde ciddi bir düşüşe neden oldu. Bu deneyim, benzer girişimlerin uluslararası genişleme stratejilerini daha dikkatli ve yerel dinamiklere uygun olarak planlaması gerektiğini gösterdi. Gelecekte, küresel pazarda başarılı olmanın, sadece büyüme hızına değil, aynı zamanda yerel pazar koşullarını anlama ve uyum sağlama yeteneğine bağlı olduğu açıkça görülmektedir.