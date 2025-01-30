Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli faciasında, patron Halit Ergül'ün güvenlik önlemleri ve yangın güvenliği hakkında yaptığı açıklamalar, otel çalışanlarının ifadeleriyle çürütüldü. Ergül, otelde özel güvenlik birimi olduğunu ve yangın sırasında güvenlik görevlilerinin tüm sorumluluğu üstlendiğini söylemişti. Ancak çalışanlar, bu beyanların tamamen yanlış olduğunu ortaya koydu.

Oteldeki güvenlik kameraları ortaya çıkardı

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan güvenlik kameraları görüntülerine göre, yangının restoran bölümünden başladığı tespit edildi. "Show" bölümü olarak adlandırılan alanda, kahvaltılarda kullanılan pişirme ızgarasının açık bırakılması sonucu dumanlar yükselmeye başladı ve kısa süre sonra yangın başladı. Kameralardan elde edilen verilere göre, yangının başladığı alanda kimsenin olmadığı ve bu nedenle yangının hızla yayıldığı belirlendi.

Otel müdürü: "Bilmiyorum" dedi

Otel Müdürü Zeki Yılmaz, savcılık sorgusunda dumanların başladığı görüntülerle ilgili olarak, "Bu video restoran kısmına ait. Bu alandaki cihazların fişlerinin normalde takılı olmaması gerekir," dedi. Ancak, bu cihazların kullanımını denetleyen aşçıbaşının kim olduğunu bilmediğini ifade etti.

Çalışanlar patronun yalanlarını tekrar çürüttü

Otelin fırıncısı Mehmet Gündüz, yangın sırasında yangın tüpü bulamadığını ve yangın alarmını da çalıştırmak için resepsiyona çıktığını belirtti. Gündüz, ayrıca yangın butonunun ve yangın tüplerinin bulunmadığını da ifade etti. Otel çalışanları, gece saatlerinde yangın güvenliği için görevli kimseyi görmediklerini ve otelde sadece iki resepsiyon görevlisi bulunduğunu belirttiler. Faysal Yaver, gece çalışırken bir güvenlik görevlisi ya da yangın güvenliği görevlisiyle karşılaşmadığını söyledi.

Patronun savunması çürüdü: Güvenlik görevlisi yoktu

Halit Ergül'ün, otelde 24 saat güvenlik birimi olduğunu ve yangın durumunda ikaz vereceklerini söylemesine rağmen, yapılan açıklamalar ve çalışanların ifadeleri, otelde gece çalışan bir güvenlik görevlisi olmadığını ortaya koydu. Ayrıca, gece çalışanların sadece yemek servisiyle ilgilenen 4 personel olduğu ve yangın güvenliğiyle ilgilenen kimsenin bulunmadığı vurgulandı.

238 kişinin gece konakladığı otelde yalnızca 6 çalışan bulunduğu, bunlardan sadece ikisinin resepsiyonda, diğerlerinin ise mutfakta çalıştığı ortaya çıktı. Bu durum, oteldeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu ve facianın önlenebilmesi için gerekli adımların atılmadığını gözler önüne serdi.