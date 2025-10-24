Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken kira gelirlerinde istisna uygulaması ve beyan sınırlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. 47 bin liranın altındaki kira gelirleri için beyanname verilmeyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan açıklama geldi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tartışılan vergi yasalarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Bazı sosyal medya paylaşımlarında “kiralarla ilgili yeni vergi getirildiği” yönünde yanlış bilgiler yer alması nedeniyle açıklama yapılması gerektiği vurgulandı.

İstisna tutarının altında kalan kira gelirleri

Mevcut düzenlemelere göre, konut kira gelirleri istisna tutarını (47 bin lira) aşmadığı sürece yıllık beyanname verilmesine gerek bulunmuyor. Elde edilen kira gelirinin istisna tutarını aşması hâlinde, takip eden yılın Mart ayında gelir vergisi beyanı yapılması gerekiyor.

Beyanname verilmeyecek kişiler

Ticari, zirai veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar, istisna uygulamasından gelirine bakılmaksızın yararlanamayacak.

Ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı veya diğer kazançlarının toplamı 2025 yılı için 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar, istisnadan faydalanamayacak.

1 Ocak 2026’dan itibaren elde edilecek mesken kira gelirleri için yeni düzenleme uygulanacak.

Emekli, dul, yetim ve maluliyet maaşı alanlar

Kanun teklifine göre, emekli, dul, yetim ve maluliyet maaşı alan vatandaşlar açısından kira geliri istisnası korunacak. Diğer kira geliri elde eden vatandaşlar için ise istisna kaldırılacak.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre beyan sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesine göre, yıllık 18 bin lirayı aşmayan mesken kira gelirleri için beyanname verilmesine gerek bulunmuyor. Bu beyan sınırı, küçük ölçekli kira gelirleri olanlar için önemli bir kolaylık sağlıyor.