HABEREKSPRES- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İZBAN hattı seferlerinden ücretsiz yararlanılacak. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
29 Ekim’de İZBAN seferleri ücretsiz
Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Ekim tarihli karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımada bazı raylı sistemlerden ücretsiz yararlanılacak. Bu kapsamda İZBAN hattı seferleri de ücretsiz olacak.
Bazı raylı sistemlerde ücretsiz ulaşım
29 Ekim Çarşamba günü, vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
Karar, 24 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili duyuru, toplu taşımada ücretsiz uygulamanın detaylarını içeriyor.
