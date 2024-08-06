Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), başkasına ait POS cihazlarını kullananlara yönelik özel usulsüzlük cezasının detaylarını açıkladı. Bu düzenleme, özellikle mükellefler arasında tereddüt yaratan kredi kartı kullanımına dair önemli bilgileri içeriyor.

Kredi kartı kullanımına ceza var mı?

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni yapılan düzenlemeye açıklık getirerek, mal teslimi veya hizmet ifası yapılan müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olmasının ceza gerektirmediğini belirtti. Açıklamada, "Mal teslimi veya hizmet ifası yapılan müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olması hususu, düzenleme kapsamında cezaya tabi fiiller arasında sayılmamaktadır." denildi.

Yeni kanuni düzenleme

Kısa süre önce yapılan kanuni düzenleme ile mükelleflerin kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları kullanmaları durumunda, tahsilatı yapan mükellefler ve cihazları kullandıranlara özel usulsüzlük cezası uygulanacağı hatırlatıldı. Bu ceza, her bir işlem için 3 kat özel usulsüzlük cezası olarak belirlenmiş olup, bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası 20 milyon lirayı geçemeyecek.

Mükellefler arasındaki tereddütler

Açıklamada, mükelleflerin banka tarafından tahsis edilen fiziki veya sanal POS cihazlarını bayi, alt bayi ve benzeri ilişkiler kapsamında kullandırmaları durumunda cezaya muhatap olup olmayacaklarına dair tereddütlerin giderilmesi gerektiği belirtildi. Bu tür ilişkilerde, POS cihazlarını kullandıran ve bu cihazlar aracılığıyla tahsilat yapan mükelleflerin, ilgili mevzuata uygun şekilde hareket etmeleri halinde cezaya tabi olmayacakları ifade edildi.

Ticari hayatın devamlılığı

Bakanlık, ticari hayattaki süreçlerin aksamadan devam edebilmesi ve kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla gerekli idari düzenlemelerin yapılabileceğini belirtti.

Ödeme yapan kart sahibinin kimliği

Açıklamanın son bölümünde, mal ve hizmet alımlarında müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olmasının ceza gerektirip gerektirmediğine dair tereddütler de giderildi. Bu durumda özel usulsüzlük cezası uygulanmayacağı açıklandı. Yani, ödeme yaparken başkasının kredi kartını kullanmak cezai bir işlem gerektirmemektedir.