Gıda Mühendisleri Çikolata Seçimi Konusunda Uyardı!

Çikolata ve şekerlemeler, hem çocukların hem de yetişkinlerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Ancak uzmanlar, bu renkli ve çekici ürünlerin içerdiği malzemeler konusunda uyarılarda bulunuyor. Gıda Mühendisi Yeşim Tekin, çikolata seçiminde sağlıklı ve doğal ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgularken, özellikle çocuklar için büyük risk taşıyan bazı katkı maddeleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Çikolata ve şekerlemelerde sağlık riski

Yeşim Tekin, çocukların genellikle renkli, albenisi yüksek ve dolgu malzemeleriyle süslenmiş çikolata ve şekerlemelere yöneldiğini belirtiyor. Ancak bu ürünlerde kullanılan yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler ve koruyucuların çocuk sağlığına olumsuz etkileri olabileceğini dile getiriyor. Tekin, “Sağlıklı ürün seçimi herkes için önemli, ancak çocuklara alınan ürünler konusunda daha seçici ve dikkatli olunmalı” diyerek ailelere uyarıda bulunuyor.

Doğal malzemelerin önemi

20 yıllık deneyime sahip olan Yeşim Tekin, kurucusu olduğu Sial Çikolata’da geleneksel yöntemlerle ve doğal malzemelerle üretim yaptıklarını belirterek, katkı maddeleri içermeyen, el yapımı çikolataların daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Tekin, şeker yerine doğal tatlandırıcıların kullanıldığı çikolataların, hem lezzet hem de besleyicilik açısından daha üstün olduğunu vurguluyor.

Gıda Mühendisi Yeşim Tekin, “Biz çikolatalarımızı ve şekerlemelerimizi el yapımı geleneksel yöntemlerle üretiyoruz. Şekerli dolgular yerine tahin, limon gibi besleyici malzemeler kullanıyoruz. Böylece daha az şeker ve daha fazla kakao ile sağlıklı ve besleyici ürünler elde ediyoruz” diye aktardı.

Merdiven altı üretime dikkat

Yeşim Tekin, çikolata üretiminde karşılaşılan hilelere de dikkat çekiyor. Bazı üreticilerin maliyeti düşürmek için kakao oranını azaltarak, bitkisel yağlar ve işlenmiş şeker gibi düşük kaliteli malzemeler kullandığını belirtiyor. Tekin’e göre, kaliteli bir çikolata, kakao tadı ve aromasını tam anlamıyla hissettirmeli, yediğinizde damağınızda kötü bir yağ tadı bırakmamalı. Yeşim Tekin, “Çikolatanın kırıldığında çıtırtı sesi vermesi, yüzeyinin parlak ve pürüzsüz olması gerekir. Kakao oranı düşük ve bitkisel yağlar içeren çikolatalar, hem lezzet açısından hem de sağlık açısından risk taşır” diye konuştu.

Çocuklar için doğru seçim nasıl yapılmalı?

Tekin, çocukların çikolata ve şekerleme taleplerine karşı ailelerin bilinçli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söylüyor. Çocukların tercih ettiği ürünlerin içeriğinde neler bulunduğunu anlamak için etiketlerin dikkatlice okunması gerektiğini belirten Tekin, “Doğal fındık, fıstık, kuru meyve gibi besleyici malzemelerle renklendirilmiş ve tatlandırılmış ürünleri tercih edebilirsiniz” diyerek ailelere sağlıklı seçenekler sunuyor.

Çikolata keyfi sağlıklı olmalı

Gıda Mühendisi Yeşim Tekin, sağlıklı çikolata seçiminde doğal malzemelerin önemine dikkat çekerken, özellikle çocuklar için bilinçli tercihler yapılması gerektiğini vurguluyor. Kakao oranı yüksek, katkı maddesi içermeyen ve geleneksel yöntemlerle üretilen çikolatalar, hem lezzet hem de sağlık açısından en doğru seçim olarak öne çıkıyor.