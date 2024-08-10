Gizemli sokak sanatçısı Banksy, hayvan temalı eserlerine bir yenisini ekleyerek Londra'nın kuzeydoğusundaki Walthamstow'da bulunan bir balık restoranının duvarına balık yiyen pelikan figürleri çizdi. Banksy'nin bu son eseri, sanatçının Londra'nın çeşitli bölgelerinde bıraktığı diğer dört eserin ardından geldi.

Banksy'nin Londra'daki yeni sanat serisi

Banksy, son birkaç gün içinde Londra'nın farklı noktalarına hayvan temalı eserler bırakmaya devam ediyor. Sanatçının son eseri, Londra'nın kuzeydoğusundaki Walthamstow'daki bir balık restoranında belirdi. Restoranın duvarına çizdiği balık yiyen pelikan silüetleri, Banksy'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla doğrulandı.

Bu eser, Banksy'nin Londra'da son günlerde bıraktığı diğer dört eserin ardından geldi. Perşembe günü, sanatçı Peckham'da bir uydu çanağına uluyan bir kurt figürü çizerken, bir önceki gün Brick Lane'deki bir tren köprüsüne üç maymun figürü çizmişti. Chelsea'de tuğlalarla örülmüş pencerelerden birbirlerine selam veren iki fil ve Kew Green yakınlarında bir CCTV kamerasının üzerinde görülen dağ keçisi de Banksy'nin son eserleri arasında yer alıyor.

Sanatçının gizemi ve mesajları

Banksy, sanat eserlerinin ne anlama geldiğine dair net bir açıklama yapmamış olsa da, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla eserlerinin kendisine ait olduğunu doğruluyor. Sanatçının hayvan temalı eserlerinin altında yatan anlamlar ve mesajlar hakkında pek çok spekülasyon yapılsa da Banksy'nin bu konuda sessiz kalması, eserlerine olan ilgiyi ve merakı artırıyor.

Banksy'nin eserleri, ortaya çıktıkları anda büyük ilgi uyandırsa da bazıları kısa sürede yok olabiliyor. Örneğin, Peckham'da bir uydu çanağına çizdiği uluyan kurt figürü, ortaya çıktıktan birkaç saat sonra maskeli bir grup tarafından yerinden kaldırıldı. Ancak sanatçının eserleri, yok olsalar bile ardında derin izler bırakıyor ve Banksy'nin toplumsal mesajlarını yaymaya devam ediyor.