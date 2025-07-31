Denizli’de yaşayan İlgün ailesi, 2,5 yaşındaki oğulları Göktürk’ün kas hastalığıyla mücadelesinde gen tedavisi için destek bekliyor. Hastalığın ilerlemesini durduracak tedavi Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dubai’de yapılacak.

Genetik kas hastalığı teşhisi

Göktürk, doğumundan kısa süre sonra karaciğer enzimlerindeki yükseklik nedeniyle yoğun bakımda kaldı. Aile, çocuklarının gelişimindeki farklılıklar üzerine doktorlara başvurdu. 8 aylıkken genetik kas hastalığı teşhisi konuldu.

Aile tedavi için zamana karşı yarışıyor

Annesi Gülsüm İlgün, çocuklarıyla ilgilenmek için işini bırakırken, baba Mehmet İlgün inşaat işçisi olarak ailesini geçindirmeye çalıştı. Aile, minik Göktürk’ün sağlığı için kenetlendi.

Tedavi maliyeti yüksek

Babası Mehmet İlgün, tedavi için 2,9 milyon dolar gerektiğini belirtti. Valilik onaylı kampanya başlatıldı ancak şu ana kadar sadece %1’lik bağış toplandı. İlgin, “Göktürk’ün acil desteğe ihtiyacı var” dedi.

Umut için çağrı yapıldı

Aile, herkesi küçük de olsa destek vermeye çağırdı. “Bir nefes, bir adım, bir yaşam ver” diyerek kampanyaya destek olunmasını istedi. Gen tedavisi erken başlanırsa, hastalığın ilerleyişi durdurulabiliyor.