Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte tabanca parçaları ve tamiratında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon detayları

Ekipler, operasyonda 48 tabanca parçası, 5 tabanca gövdesi, 4 tabanca sürgüsü, 8 tabanca şarjörü, 24 fişek ve tamir için kullanılan çeşitli aparatları da ele aldı. Ayrıca matkap, el mengenesi, deli aparatı ve 25 uyuşturucu aparatı da bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı

Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak silah ve suç malzemeleriyle mücadelede çalışmalarını aralıksız sürdürdü.