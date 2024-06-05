Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi , İtalya ile deplasmanda karşılaşan Milli Takımımız 0-0 berabere kaldı.

Avrupa şampiyonasındaki maçlarımızı, siz değerli Haber Ekspres Gazetesi okuyucuları için yorumlamaya çalışacağım.

Bu hazırlık maçı takımımız için önemli bir test niteliğindeydi. Ama bu testi geçtik mi ?

Son şampiyon İtalya’yı tanımak mümkün değildi. 45 senedir Futbol takip ediyorum, hiç bu kadar etkisiz bir İtalya izlememiştim. Kaleyi bulan ilk şutları 85. dakikada geldi ! Hoş, bizim kaleyi bulan şutumuz hiç yoktu ! İtalya bu futbolla gruptan çıkarsa çok şaşırırım !

Maç kadrosunu ilk gördüğümde , golü kim atar diye şöyle bir dikkatle inceledim , Abdülkerim dedim ! Ki kendisi savunmanın bel kemiği ! Hakan Çalhanoğlu’nun yapacağı bir ölü top organizasyonu bekleriz ancak diye düşündüm. İlk yarıda bir iki kez bunu denedik. Çalhanoğlu , Abdülkerim’i topla bir kez ceza alanı içinde buluşturdu. Gole en çok yaklaştığımız pozisyon da bu oldu. Sonuç ? Üstten aut !

Herhalde birçok sporsever, benim gibi, gözlerini açık tutmakta oldukça zorlanmıştır ! Uyku hapı gibi bir maç oldu. Her iki takım da , topu arkada çevirmek dışında bir şey oynamadılar ! Hani denir ya ? Top bir o kalede , bir bu kaledeydi diye. Bu maç hiç öyle bir maç değildi ! Heyecansız, pozisyonsuz bir maç oldu. Beklediğimiz coşkulu oyun , çok uzak şu aşamada. Montella, Avusturya maçının çok etkisinde kalmış, takımı iyice gömdü sahamıza. Çok yavaş ve temposuz oynadık.

Kulüp takımları ile Milli Takımlar birbirinden çok farklı olur. Milli takımlar az maç oynadığı için , kulüp takımlarındaki uyumu sağlayamaz. Kulüp takımları bile baskıyla karşılaşınca , defanstan pasla çıkarken zorlanır. Milli takımlarda bu çok daha zor olur. Bunu Avusturya maçında zor yoldan öğrendik sanıyordum. Ama öğrenememişiz ! Ozan , çok özgüvenli bir oyuncu. Umarım turnuvada bu konu başımızı ağrıtmaz . Pivot santrforumuz yok. Uzun topla çıkamıyoruz. Pasla çıkarken , hata yapıyoruz. Bakalım Montella bu hastalığa nasıl bir reçete yazacak .

Turnuva öncesi , hiç mi söyleyeceğin olumlu bir şey yok diyeceksiniz . Takımın genel atletizmini beğendim. Altay kalede güven verdi. Sonuçta rakip İtalya idi. Hemen hemen hiç pozisyon vermedik. Bunlar da takımımızın artılarıydı.

Heyecanla turnuvayı bekliyoruz. Hücumda daha iyi olmamız lazım. Son prova Polonya maçı. Bakalım daha iyi şeyler yazabileceğim bir futbol ortaya koyacak mıyız ? Yaşayıp göreceğiz..

Sevgi ve saygılarımla