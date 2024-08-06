Kaliforniya'nın Sacramento kentindeki bir golf antrenman sahasında, golf oynayan Justin Owens için ölümcül bir an yaşandı. Owens, vuruş yapmaya hazırlandığı sırada mavi-beyaz renkli bir Piper PA28 tipi küçük uçak golf sahasına düşerek büyük bir tehlike oluşturdu.

Golfçü son anda uçağı fark etti

Justin Owens, uçak düşmeden hemen önce fark edip son anda yana atlayarak büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldu. Uçak, golf sahasının yeşil alanının üzerinden kayarak yakındaki pro shop'un duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dumanlar yükselirken, uçağın kanadı hasar gördü ancak büyük bir parçalanma yaşanmadı.

Pilot sağ kurtuldu

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, uçakta yalnızca pilotun bulunduğu belirtildi. Pilot, 120 metre yükseklikte motor arızası yaşayınca zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Sacramento McClellan Havalimanı'na dönemeyince golf sahasına inmeye karar verdi. İtfaiye sözcüsü Justin Sylvia, pilotun kazadan neredeyse yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Olayın detayları

Uçak, golf sahasının fairway alanına iniş yaptıktan sonra putting green'in üzerinden kayarak geçti ve binaya hafifçe çarptı. Kazanın ardından bölgeye gelen acil servis ekipleri, olaya müdahale ederek güvenliği sağladı. Olayın nedenleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.