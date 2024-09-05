Dev arama motoru 26. yılını kutluyor

1998 yılında kurulan Google, bugüne kadar dünyanın en popüler arama motoru olarak biliniyor. Günde milyarlarca sorguya yanıt veren platform, yıllar içinde hizmet yelpazesini genişletti.

Youtube'u satın alarak büyük adım attı

Google, 2006 yılında 1,65 milyar dolara YouTube'u satın aldı. Bugün 2,7 milyar aktif kullanıcısı olan platform, dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden biri haline geldi.

Android ve diğer hizmetlerle devleşti

Eylül 2008'de Android'in ilk versiyonunu piyasaya sunan Google, mobil dünyada büyük bir adım attı. Aynı zamanda, haritalar, bulut hizmetleri ve ofis programlarıyla geniş bir hizmet ağı oluşturdu.

Nasdaq'ta listelenen dev

Google, 2004 yılında Nasdaq'ta halka arz edilerek teknoloji dünyasında önemli bir yer edindi. Şirket, 2015'te Alphabet adı altında yeniden yapılandı ve bugün 1,95 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumunda bulunuyor.