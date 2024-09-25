Google, Fotoğraflar uygulamasını daha da işlevsel hale getiren yeni yapay zeka destekli düzenleme araçlarını tanıttı. Kullanıcıların videolarını hızlı ve kolay bir şekilde düzenlemelerine olanak tanıyan bu özellikler, özellikle sosyal medya içerikleri üretenler için büyük kolaylık sağlıyor. İşte, bu yeni araçların sunduğu önemli özellikler.

Yeni özellikler

1. Yavaşlatma ve hızlandırma efektleri

Kullanıcılar, tek bir dokunuşla videolarına yavaşlatma veya hızlandırma efekti ekleyebilir. Bu, hareketli anları dinamik bir şekilde sunmak veya dramatik sahneler oluşturmak için ideal.

2. Otomatik kırpma ve zoom

Yapay zeka, videolarınızı otomatik olarak kırparak ve yakınlaştırarak düzenleme işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Böylece profesyonel sonuçlar elde etmek için uzun saatler harcamanıza gerek kalmaz.

3. Dinamik hareket izleme

Bu gelişmiş özellik, videodaki hareket eden nesneleri veya kişileri otomatik olarak takip ederek odaklanmanızı sağlar. Örneğin, bir koşucuyu takip ederken, hareketler düzgün bir şekilde izlenir ve video net bir şekilde sunulur. Kullanıcılar, her bir detayı düşünmeden videolarını düzenleyebilir.

Kullanım kolaylığı

Yeni düzenleme araçları, video zaman çizelgesinin altında bulunan şablonlar sekmesi aracılığıyla erişilebilir. Kullanıcılar, buradan videolarına en uygun efekti seçerek hızlı bir şekilde düzenleme yapabilir. Bu özellikler, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir deneyim sunuyor.