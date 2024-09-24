Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Datça açıklarında bir can salında düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi alındı. Hemen bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 16 göçmeni kurtardı. Bu grupta 3 çocuk da yer aldı.

Aynı zamanda, ilçe açıklarında bir yelkenli tekneye yönelik de bir operasyon gerçekleştirildi. Durdurulan teknede, 113 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlanan 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.