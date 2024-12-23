Japonya Adil Ticaret Komisyonu'nun, teknoloji devi Google'ı ülkenin antimonopoli yasalarını ihlal etmekten suçlu ilan etmeye hazırlandığı bildirildi. İddialara göre, Google'ın akıllı telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmeler, arama motoru ve tarayıcı pazarında rekabeti haksız şekilde kısıtlıyor. Komisyonun kararını yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Adil Ticaret Komisyonu yetkilileri, Google'ın sözleşmelerinin Android cihazlara önceden yüklü olarak gelen Google arama uygulaması ve Chrome tarayıcısının zorunlu tutulduğunu ifade etti. Bu durumun, pazar rekabetini sınırlayarak tüketici seçeneklerini daralttığı vurgulandı.

Dünya genelinde benzer davalar ön planda

Google, dünya genelinde benzer davalarla karşı karşıya. ABD hükümeti, teknoloji devinin tekelci hakimiyetini azaltmak için geçtiğimiz ay Google Chrome ve Android'i yeniden yapılandırma teklifinde bulundu. Teklif, Google'ın Chrome tarayıcısını satmasını ve arama motorunu üçüncü taraflara düşük maliyetle açmasını öngörüyor. Amerika'daki duruşmanın Nisan 2025'te yapılacağı açıklandı.

Öte yandan, Hindistan Rekabet Komisyonu da Google'a karşı rekabet ihlali iddialarını soruşturuyor. Şikayetçi Winzo, Google'ın gerçek parayla oyun oynatan uygulamalara karşı ayrımcı davrandığını iddia etti. Winzo, Google'ın pazardaki baskın konumunu kötüye kullandığını öne sürdü.