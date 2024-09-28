Bu yeni uygulama, işletmelerin haksız avantaj elde etmesini engellemeyi hedefliyor.

Google Haritalar'da yeni dönem

Eylül ayı itibarıyla tüm dünyada uygulamaya konulan yeni sistem, başlangıçta Birleşik Krallık'ta hayata geçirildi. Google Haritalar'da, sahte yorumlarla puanını artırmaya çalışan işletmelere yönelik önemli yaptırımlar uygulanacak.

Sahte yorumlar ve cezaları

Yorumların Kaldırılması: Sahte olduğu tespit edilen yorumlar, derhal yayından kaldırılacak.

Sahte olduğu tespit edilen yorumlar, derhal yayından kaldırılacak. Uyarı Mesajı: Kaldırılan yorumların yerine, "sahte olduğundan şüphelenilen yorumlar yakın zamanda kaldırıldı" şeklinde bir uyarı mesajı yerleştirilecek.

Kaldırılan yorumların yerine, "sahte olduğundan şüphelenilen yorumlar yakın zamanda kaldırıldı" şeklinde bir uyarı mesajı yerleştirilecek. Yeni Yorum ve Puan Alma Engeli: Bu tür sahte etkileşim politikalarını ihlal eden işletmeler, yeni yorum veya puan alma hakkından da mahrum kalacak.

Bu durum, haksız yere yüksek puan almak isteyen işletmelerin itibarını ciddi şekilde zedeleyecek. İşletmelerin güvenilirliği, müşterilerin güvenini kazanma açısından kritik öneme sahip. Sahte yorumlar ile puan yükseltme çabaları, artık daha fazla görünürlük kazanacak ve bu tür işletmeler Google tarafından ifşa edilecek.

Google’ın bu adımı, işletmelerin müşteri deneyimini gerçekçi bir şekilde yansıtmalarını sağlayarak, daha güvenilir bir değerlendirme ortamı yaratmayı hedefliyor. Müşteriler, artık yorumların gerçekliğini sorgulamak zorunda kalmadan, daha şeffaf ve güvenilir bir hizmet alacaklar. Bu değişiklik, hem tüketiciler hem de dürüst işletmeler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.