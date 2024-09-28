Geçtiğimiz gün resmi tanıtımı yapılan bu model, üst düzey özellikleriyle dikkat çekiyor ve daha uygun fiyatlı bir alternatif arayan tüketicilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Samsung Galaxy S24 FE özellikleri

Ekran Boyutu: 6.7 inç FHD+ OLED, 120Hz

6.7 inç FHD+ OLED, 120Hz Çözünürlük: FHD+ (1080 x 2400 piksel)

FHD+ (1080 x 2400 piksel) İşlemci: Exynos 2400e

Exynos 2400e RAM: 8 GB

8 GB Depolama Seçenekleri: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Arka Kamera: 50MP (ana) f/1.8 8MP (telefoto) f/2.4 12MP (ultra geniş açı) f/2.2

Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya: 4700 mAh, 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği

4700 mAh, 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği İşletim Sistemi: OneUI 6.1 (Android 14)

OneUI 6.1 (Android 14) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Su ve Toz Dayanıklılığı: IP68

Samsung Galaxy S24 FE Türkiye fiyatı

Bugünden itibaren Hepsiburada üzerinden satışa sunulan Samsung Galaxy S24 FE'nin Türkiye fiyatı 28.999 TL olarak belirlenmiş durumda.

Renk seçenekleri

Samsung Galaxy S24 FE, mavi, gri, grafit ve nane renklerinde mevcut olup, tüm renk seçenekleri stoklarda bulunmaktadır.

Bu yeni model, özellikle önceki serilerdeki başarısıyla dikkat çekerken, üst düzey performansı ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi amaçlıyor. Kullanıcıların beğenisine sunulan bu akıllı telefon, teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyordu.