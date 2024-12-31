Samsung, 2025'in ilk ayında düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde, merakla beklenen Galaxy S25 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra olmak üzere üç farklı modelin kullanıcılarla buluşacağı etkinlik, ayrıca heyecan verici bir yenilikle de dikkatleri üzerine çekecek. Bu yeni serinin kullanıcılarına, Google’ın abonelik sistemi Gemini Advanced'ten belli bir süre ücretsiz yararlanma fırsatı sunulacak.

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları, kullanıcılarına farklı sürelerde ücretsiz Gemini Advanced aboneliği sunacak.

İşte detaylar:

Galaxy S25: Üç aylık ücretsiz erişim

Galaxy S25 Plus: Altı aylık ücretsiz erişim

Galaxy S25 Ultra: 12 aylık ücretsiz erişim

Galaxy S25 Slim (2025 sonu çıkması bekleniyor): Dokuz aylık ücretsiz erişim

Bu hamle, kullanıcıların yeni cihazlarını alırken aynı zamanda Google'ın güçlü yapay zekâ destekli Gemini Advanced hizmetinden faydalanmalarına olanak sağlayacak.

Gemini Advanced nedir?

Google tarafından geliştirilen Gemini Advanced, mobil cihazlardan en verimli şekilde yararlanmayı amaçlayan gelişmiş bir yapay zekâ paketidir. Android cihazlar ve Google hizmetleriyle entegre çalışan bu yazılım, günlük işlerinizin çok daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılmasına olanak tanır.

İşte Gemini Advanced'in sunduğu özellikler

Gemini 1.5 Pro Modeli: Gelişmiş mantıksal akıl yürütme, analiz ve daha fazlasında üstün yetenekler.

Gemini-Exp-1206 Modeli: Kodlama ve matematik gibi karmaşık görevlerde olağanüstü performans.

Deep Research: Dakikalar içinde sayfalarca rapor oluşturma.

Kapsamlı Veri Anlamlandırma: Bin 500 sayfaya kadar metin içeren dosyaları analiz etme.

Google One'dan 2 TB Depolama: Fotoğraf ve belgelerinizi saklamak için geniş bir alan.

Gemini Advanced, profesyonel iş akışlarını kolaylaştırırken, kullanıcıların sık kullandığı Google uygulamalarıyla kesintisiz ve hızlı bir deneyim sunuyor.

Samsung ve Google ortaklığı: Yeni cihazlar, yeni fırsatlar

Samsung’un Galaxy S25 serisi ile birlikte sunacağı bu büyük yenilik hem teknoloji dünyasında hem de kullanıcılar arasında büyük yankı uyandıracağa benziyor. Hem telefon teknolojisi hem de yapay zekâ destekli yazılımlar konusunda önemli bir adım atılıyor. Galaxy S25 kullanıcıları, yalnızca cihazlarının yüksek performansından değil, aynı zamanda güçlü bir yapay zekâ asistanından da faydalanacak.