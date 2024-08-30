İşte Google'ın az bilinen yaratıcı ve eğlenceli özellikleri:
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Google Gravity
2009 yılında Mr.doob tarafından geliştirilen Google Gravity, arama sayfasının yer çekimi etkisiyle dağılmasını sağlar. Arama çubuğuna "Google Gravity" yazıp "Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonuna tıkladığınızda, tüm sayfa elementleri yere düşer ve fare ile oynanabilir hale gelir.
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Do a Barrel Roll
Google'ın arama sayfasının 360 derece dönmesini sağlayan bu komut, 2011 yılında kullanıma sunuldu. Arama çubuğuna "do a barrel roll" yazdığınızda, ekran bir uçak gibi takla atar ve sayfa kısa sürede eski haline döner.
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Thanos Snap
Marvel hayranları için geliştirilen bu özellik, arama çubuğuna "Thanos snap" yazıp, Sonsuzluk Eldiveni sembolüne tıkladığınızda arama sonuçlarının yarısının kaybolmasına neden olur. Tekrar tıkladığınızda sonuçlar geri gelir.
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Askew
Arama çubuğuna "askew" yazdığınızda, ekranın hafifçe yana doğru eğildiğini göreceksiniz. Bu küçük ama eğlenceli detay, ilk kez deneyimleyenler için keyifli bir sürprizdir.
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Zerg Rush
StarCraft'tan ilham alınarak geliştirilen bu özellik, "zerg rush" yazarak etkinleştirilebilir. Ekranın üst kısmından gelen "O" harflerini tıklayarak yok etmeye çalışmalısınız. Aksi halde ekranınızdaki tüm içerikler silinecektir.
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Google Pac-Man
1980'lerin popüler oyunu Pac-Man, Google'ın 30. yılı şerefine ana sayfasında yer aldı. "pacman" yazarak bu nostaljik oyunu oynayabilir, yön tuşlarıyla Pac-Man karakterini yönlendirebilirsiniz.
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Google Guitar
Gitar efsanesi Les Paul'un 96. doğum günü için tasarlanan bu Doodle, kullanıcıların sanal bir gitar çalmasına olanak tanır. Arama çubuğuna "Google Guitar" yazıp müzik yaratabilir ve bu melodileri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
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Google Zamanlayıcı
Arama çubuğuna "zamanlayıcı" yazarak doğrudan geri sayım sayacını başlatabilirsiniz. Bu araç, hızlı ve anlık zamanlama ihtiyaçlarınız için son derece kullanışlıdır.
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Google 1998
Google'ın ilk tasarımını görmek için "Google 1998" yazmanız yeterli. Google’ın 15. yıl dönümünde sunulan bu özellik, Google'ın geçmişini ve gelişimini gözler önüne serer.
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Yazı Tura At
Kararsız kaldığınızda kullanabileceğiniz bu basit ama eğlenceli özellik için arama çubuğuna "yazı tura" yazmanız yeterli. Sanal bir madeni para belirecek ve yazı mı tura mı geldiğini göreceksiniz.
Bu özellikler, Google'ın sadece bir arama motoru olmanın ötesine geçerek kullanıcılarına eğlenceli deneyimler sunduğunu gösteriyor. Siz de bu eğlenceli özellikleri denedikten sonra arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz!