Google Gravity

2009 yılında Mr.doob tarafından geliştirilen Google Gravity, arama sayfasının yer çekimi etkisiyle dağılmasını sağlar. Arama çubuğuna "Google Gravity" yazıp "Kendimi Şanslı Hissediyorum" butonuna tıkladığınızda, tüm sayfa elementleri yere düşer ve fare ile oynanabilir hale gelir.

Do a Barrel Roll

Google'ın arama sayfasının 360 derece dönmesini sağlayan bu komut, 2011 yılında kullanıma sunuldu. Arama çubuğuna "do a barrel roll" yazdığınızda, ekran bir uçak gibi takla atar ve sayfa kısa sürede eski haline döner. Büyük imparatorluklar hiç yıkılmasaydı, Dünya nasıl olurdu?

Thanos Snap

Marvel hayranları için geliştirilen bu özellik, arama çubuğuna "Thanos snap" yazıp, Sonsuzluk Eldiveni sembolüne tıkladığınızda arama sonuçlarının yarısının kaybolmasına neden olur. Tekrar tıkladığınızda sonuçlar geri gelir.

Askew

Arama çubuğuna "askew" yazdığınızda, ekranın hafifçe yana doğru eğildiğini göreceksiniz. Bu küçük ama eğlenceli detay, ilk kez deneyimleyenler için keyifli bir sürprizdir.

Zerg Rush

StarCraft'tan ilham alınarak geliştirilen bu özellik, "zerg rush" yazarak etkinleştirilebilir. Ekranın üst kısmından gelen "O" harflerini tıklayarak yok etmeye çalışmalısınız. Aksi halde ekranınızdaki tüm içerikler silinecektir.

Google Pac-Man

1980'lerin popüler oyunu Pac-Man, Google'ın 30. yılı şerefine ana sayfasında yer aldı. "pacman" yazarak bu nostaljik oyunu oynayabilir, yön tuşlarıyla Pac-Man karakterini yönlendirebilirsiniz.

Google Guitar

Gitar efsanesi Les Paul'un 96. doğum günü için tasarlanan bu Doodle, kullanıcıların sanal bir gitar çalmasına olanak tanır. Arama çubuğuna "Google Guitar" yazıp müzik yaratabilir ve bu melodileri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Google Zamanlayıcı

Arama çubuğuna "zamanlayıcı" yazarak doğrudan geri sayım sayacını başlatabilirsiniz. Bu araç, hızlı ve anlık zamanlama ihtiyaçlarınız için son derece kullanışlıdır.

Google 1998

Google'ın ilk tasarımını görmek için "Google 1998" yazmanız yeterli. Google’ın 15. yıl dönümünde sunulan bu özellik, Google'ın geçmişini ve gelişimini gözler önüne serer.