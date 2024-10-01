Şırnak’ta düzenlenen terör operasyonunda, FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyonlar

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezi ve çevresinde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Detaylar ve gözaltılar

Operasyon sırasında 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli emniyet sorgulamasının ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, bir şüpheli ilgili il ve birime teslim edildi. FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda ise 6 şüpheli gözaltına alındı; bu şüphelilerin de emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.