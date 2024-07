Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan ve sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne tepki gösterdi. Başkan Duman, bu yasanın uygulayıcısı olmayacaklarını ve sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Sokak hayvanları yasası

TBMM’ye sunulan ve kamuoyunda “sokak hayvanları yasası” olarak bilinen kanun teklifi, saldırgan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce "ötanazi" yapılmasını öngörüyor. Başkan Duman, "Tabiattaki her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Hiçbir vicdani anlayışa uymayan bu yasanın uygulayıcısı olmayacağız. Yerel yönetimler çalışmalarını hayvanları katletmek için değil, yaşatmak için yapar" diye konuştu.

Güçlü veteriner kadrosu ile hizmet

Başkan Duman, sokakta yaşayan hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için canla başla çalıştıklarını belirtti. Duman, "Veteriner hekim, laborant ve sağlık teknikeri sayımızı artırarak kadromuzu güçlendirdik. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’mizde güçlü kadromuzla her yıl binlerce can dostumuza hizmet veriyoruz. Yerel hayvan koruma görevlileri ve vatandaşlarla iş birliği içinde her yıl binlerce hayvanı kısırlaştırıp aşılarını yaparak yaşam alanlarına geri bırakıyoruz" dedi. Ayrıca, engelli kedilere özel bakım sağlayan Engelli Kedi Evi ve kırsal alanda yaşayan sahipsiz hayvanlara mama bırakma faaliyetlerine de dikkat çekti.

Duman’dan sahiplenin çağrısı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyı yineleyerek, "Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilerek sağlığına kavuşan yavrularımız sevgi dolu bir yuva bekliyor" diyerek sözlerini tamamladı.