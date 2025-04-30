İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Borsa İstanbul'da manipülatif işlemler yaptığı tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonun ardından Borsa İstanbul güne yatay bir seyirle başlarken, günün ilerleyen saatlerinde düşüş hız kazandı.
Endekste geniş kapsamlı gerileme
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,94 puan azalışla 9.147,9 puana indi. Toplam işlem hacmi 36,2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Sektör bazında bakıldığında:
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Bankacılık endeksi %0,38 geriledi.
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Holding endeksi %0,06 değer kaybetti.
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En fazla kazandıran sektör %0,34 ile kimya, petrol ve plastik oldu.
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En çok kaybettiren sektör ise %1,76 ile ulaştırma olarak öne çıktı.
Veri gündemi takip ediliyor
Piyasalar, yurt dışı gelişmelere odaklanmış durumda. Analistler, günün geri kalanında özellikle ABD'de açıklanacak büyüme verisi ile ADP özel sektör istihdam raporunun piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.
Teknik seviyeler ne Ddiyor?
Uzmanlara göre teknik analizde öne çıkan seviyeler şöyle:
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Destek noktaları: 9.100 ve 9.000 puan
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Direnç seviyeleri: 9.200 ve 9.300 puan
Analistler, operasyon kaynaklı haber akışının piyasada kısa vadeli tedirginlik yaratabileceğini, ancak veri odaklı fiyatlamaların önümüzdeki saatlerde belirleyici olacağını ifade ediyor.