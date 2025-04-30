01 Mayıs 2025 Perşembe günü LA Lakers ile Minnesota TW arasında oynanacak NBA Play-Off maçı saat 05.00'te başlayacak, Tuttur TV'den canlı yayınlanacak.
LA Lakers-Minnesota TW maçı saat kaçta başlayacak?
NBA'de heyecan Play-Off maçlarıyla devam ediyor. Batı Konferansı'nda kritik mücadelede LA Lakers ile Minnesota Timberwolves, 01 Mayıs 2025 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 05.00'te başlayacak.
Müsabaka Los Angeles'taki Staples Center salonunda oynanacak.
LA Lakers-Minnesota TW maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Basketbolseverlerin merakla beklediği LA Lakers-Minnesota TW maçı Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın şifreli olacak.
Tuttur TV frekans ve platform bilgileri
Maçı canlı izlemek isteyenler için Tuttur TV, Türksat uydusu ve internet üzerinden hizmet veriyor. Yayın, şifreli olarak sunulmakta.
Tuttur TV ayrıca İddaa platformu üzerinden de erişilebilen özel bir kanaldır.
|Karşılaşma
|LA Lakers vs Minnesota Timberwolves
|Tarih
|01 Mayıs 2025 Perşembe
|Başlama Saati
|05.00
|Yayın Kanalı
|Tuttur TV
|Yayın Şekli
|Şifreli
|Maçın Oynanacağı Salon
|Staples Center, Los Angeles