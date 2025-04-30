01 Mayıs 2025 Perşembe günü LA Lakers ile Minnesota TW arasında oynanacak NBA Play-Off maçı saat 05.00'te başlayacak, Tuttur TV'den canlı yayınlanacak.

LA Lakers-Minnesota TW maçı saat kaçta başlayacak?

NBA'de heyecan Play-Off maçlarıyla devam ediyor. Batı Konferansı'nda kritik mücadelede LA Lakers ile Minnesota Timberwolves, 01 Mayıs 2025 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 05.00'te başlayacak.

Müsabaka Los Angeles'taki Staples Center salonunda oynanacak.

LA Lakers-Minnesota TW maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbolseverlerin merakla beklediği LA Lakers-Minnesota TW maçı Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın şifreli olacak.

Club Brugge - KAA Gent maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Club Brugge - KAA Gent maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Tuttur TV frekans ve platform bilgileri

Maçı canlı izlemek isteyenler için Tuttur TV, Türksat uydusu ve internet üzerinden hizmet veriyor. Yayın, şifreli olarak sunulmakta.

Tuttur TV ayrıca İddaa platformu üzerinden de erişilebilen özel bir kanaldır.

Karşılaşma LA Lakers vs Minnesota Timberwolves
Tarih 01 Mayıs 2025 Perşembe
Başlama Saati 05.00
Yayın Kanalı Tuttur TV
Yayın Şekli Şifreli
Maçın Oynanacağı Salon Staples Center, Los Angeles

Kaynak: HABER MERKEZİ