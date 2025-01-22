Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, geçtiğimiz günlerde Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak gündeme geldi. Uzun yıllardır itfaiye teşkilatında görev yapan ve pek çok başarılı operasyonun lideri olan Coşkun’un, kariyerinin dönüm noktasını oluşturan bu gelişme merak konusu oldu

Kenan Coşkun, itfaiye teşkilatındaki deneyimi ve liderliğiyle tanınan bir isimdir. 2005-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görev alan Coşkun, Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü Şişli Bölge Grup Amirliği görevini yürütmüştür. Bu dönemde, birçok önemli yangın ve kurtarma operasyonunda yer alarak başarılı sonuçlar elde etmiştir.

Kenan Coşkun, aynı zamanda evli ve iki çocuk babasıdır.

2014 yılında Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne atanan Kenan Coşkun, burada Grup Amiri olarak görev yapmaya başlamıştır. Bolu’daki görev süresince, birçok kritik yangın operasyonunu başarıyla yönetmiş ve itfaiye ekibinin eğitim seviyesini artırmaya yönelik çeşitli projelerde liderlik etmiştir. Coşkun, bölgedeki itfaiye hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmış ve ekip arkadaşlarının gelişimine büyük katkılar sağlamıştır.

Mayıs 2024’te, emekliye ayrılan Hüseyin Kazlı'nın yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü olarak atanan Coşkun, bu görevde yangın güvenliği standartlarını yükseltmeyi ve itfaiye teşkilatını modernize etmeyi hedeflemiştir. Bu süreçte, itfaiye teşkilatının hem donanımını hem de personelinin eğitim seviyesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaya devam etmiştir.