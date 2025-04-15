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Göztepe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, bu karşılaşmaya özel olarak kombine sahipleri yalnızca kulübe transfer işlemi gerçekleştirebilecek. Bireysel kullanıcılar arasında kombine devri yapılmayacak.

Müsabaka için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 19 Nisan 2025 Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak .

Göztepe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan’da oynanacak Süper Lig maçının biletleri 16 Nisan Salı günü saat 11.00’de Passolig üzerinden satışa çıkıyor.

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