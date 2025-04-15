Göztepe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan’da oynanacak Süper Lig maçının biletleri 16 Nisan Salı günü saat 11.00’de Passolig üzerinden satışa çıkıyor.
Göztepe–Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 19 Nisan 2025 Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.
Karşılaşmanın biletleri, 16 Nisan Salı günü saat 11.00 itibarıyla Passolig sistemi üzerinden satışa sunulacak.
Göztepe–Beşiktaş maçı bilet fiyatları
Müsabaka için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:
|Kategori
|Fiyat
|1. Kategori
|4.750 TL
|2. Kategori
|3.500 TL
|3. Kategori
|1.750 TL
|4. Kategori
|1.250 TL
|5. Kategori
|1.000 TL
|6. Kategori
|1.000 TL
|Misafir
|1.000 TL
Kombine sahiplerine özel uygulama
Göztepe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, bu karşılaşmaya özel olarak kombine sahipleri yalnızca kulübe transfer işlemi gerçekleştirebilecek. Bireysel kullanıcılar arasında kombine devri yapılmayacak.