TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sağ bek bölgesine takviye yaptı. İzmir temsilcisi, Brezilya Serie B ekiplerinden Atletico Goianiense forması giyen 30 yaşındaki Ruan Teixeira ile anlaşmaya vardı.



Sağ bekte Ruan takviyesi

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Göztepe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Slovenya kampında sağ bek Ogün Bayrak’ın yaşadığı sakatlık sonrası bu bölgeye yeni bir isim arayan teknik ekip, tercihini Brezilyalı futbolcudan yana kullandı.

Kulüp kaynaklarından alınan bilgiye göre, Atletico Goianiense forması giyen Ruan Teixeira ile her konuda anlaşma sağlandı. Son detayların netleşmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Kariyerinde dikkat çeken istikrar

2024-2025 sezonunda Brezilya Serie B’de 16 maça çıkan Ruan, toplam 887 dakika sahada kaldı. Sağ bek pozisyonunda görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, savunma disiplini ve hücuma katkısıyla tanınıyor.

Göztepe’de transfer çalışmaları sürüyor

Göztepe, daha önce Arda Okan Kurtulan, Allan Godoi, Rhaldney, Junior Olaitan, Amin Cherni, Janderson ve Ibrahim Sabra’yı kadrosuna kattı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, eksik bölgeleri tamamlayarak sezona hazır girmeyi hedefliyor.