Tarihi konak ve kültür evi ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan ve 19. yüzyıl sivil mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen Hacı Ali Ağa Konağı, uzun bir aranın ardından yeniden ziyarete açıldı. Milas Belediyesi tarafından 2005 yılında aslına uygun şekilde restore edilen konak, Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un talimatları doğrultusunda yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından özgün dokusuna yeniden kavuştu.

1868 yılında Milas eşrafından Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılan konak, Hisarbaşı-Hocabedrettin Mahallesi’nde yer alıyor. Dörtgen planlı ve iki katlı olarak inşa edilen yapı, Milas’ın geleneksel mimari dokusunu günümüze taşıyan nadide yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

Konağın içindeki müze geçmişi günümüze taşıyor

Ziyarete açılan Hacı Ali Ağa Konağı ve Milas Belediyesi Kültür Evi içerisinde Milas’ın tarihine ışık tutan çok sayıda fotoğraf ve eşya sergileniyor. Geçmiş dönemlere ait objelerin yer aldığı müze, ziyaretçileri nostaljik bir atmosferle karşılıyor. Aynı zamanda Milas’ın kültürel birikimini tanıtan broşürler de ziyaretçilere sunuluyor.

Tarihi yapının kültürel amaçla yeniden açılması, hem Milas’ın kent belleğini canlı tutmayı hem de geleneksel yaşam biçimini deneyimleme olanağı sunmayı amaçlıyor. Konakta sergilenen objeler ve fotoğraflar, bölgenin sosyo-kültürel geçmişine dair önemli ipuçları barındırıyor.

Geleneksel mimari korunarak yaşatılıyor

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Hacı Ali Ağa Konağı ve Kültür Evi’nin hem mimari hem de kültürel miras açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Başkan Topuz, “2005 yılında Milas Belediyesi olarak aslına uygun şekilde restore ettiğimiz Hacıali Ağa Konağı’nı, yeni hizmet dönemimizde bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak tekrar ziyarete açtık. İçinde Milas’ın eski dönemlerine ait fotoğrafların ve objelerin yer aldığı bir müze ile kültürel sergiler bulunuyor. Misafirlerimiz burada nostaljik bir yolculuk yaşayabiliyor. Aynı zamanda Milas’ı tanıtıcı materyallerle birlikte bu özel yapıyı halkımızla buluşturuyoruz,” dedi.

Başkan Topuz, yerli ve yabancı tüm ziyaretçileri bu tarihi yapıyı gezmeye davet etti. Konağın, geleneksel mimarinin korunması ve tanıtılması açısından örnek bir yapı olduğunu vurgulayan Topuz, kültürel değerlerin yaşatılması adına çalışmaların devam edeceğini belirtti.