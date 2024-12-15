Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda Göztepe’yi ağırladı. Saat 13:30’da başlayan mücadelede, her iki takım da galibiyet için sahaya çıksa da karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İlk yarıdan notlar

Maçın ilk yarısında Göztepe, 12. dakikada Romulo’nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Penaltı kararı, VAR incelemesi sonrası Hatayspor’lu Calvo’nun elle oynaması nedeniyle verildi. İlk yarıda Göztepe’den Taha Altıkardeş (29. dakika) ve Anthony Junior Dennis (45+6. dakika) sarı kart gördü.

Hatayspor’un kazandığı bir penaltı ise, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. İlk yarının son anlarında Victor Hugo’nun kafa vuruşunu çizgiden çıkaran Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, farkın artmasını engelledi. İlk yarı 1-0 Göztepe üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıdan notlar

İkinci yarıya etkili başlayan Hatayspor, 52. dakikada Vincent Aboubakar’ın kafa golüyle eşitliği sağladı. Golün asistini yapan isim Rigoberto Rivas oldu.

Göztepe’den Romulo (62. dakika), Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler’in oyunu hızlı başlatmasına engel olduğu gerekçesiyle sarı kart gördü. Taha Altıkardeş, 67. dakikada yaşadığı kafa çarpışması nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine Koray Günter dahil oldu. Altıkardeş’in sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Son dakikalarda her iki takım da galibiyet için hamleler yapsa da sonuç değişmedi. Göztepe ve Hatayspor, oyuncu değişiklikleriyle oyunlarına müdahalede bulunmaya çalıştı, ancak mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan öne çıkanlar

12. dakika: Romulo’nun penaltı golüyle Göztepe 1-0 öne geçti.

52. dakika: Aboubakar, Hatayspor’a beraberlik golünü kazandırdı.

VAR Kararı: Hatayspor’un kazandığı bir penaltı, VAR kontrolü sonrası iptal edildi.

Erce Kardeşler: Hatayspor kalecisi, kritik kurtarışlarıyla farkın artmasını engelledi.

Taha Altıkardeş: Sakatlanarak oyundan çıktı ve hastaneye kaldırıldı.

Puan durumu

Bu sonucun ardından Hatayspor, ligde 15 maç sonunda puanını 9’a çıkarırken, Göztepe 25 puanla üst sıralardaki yerini korudu.