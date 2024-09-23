Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, Kayserispor karşısında üstün bir oyun sergiliyor. İlk golü Taha Altıkardeş’in kaydettiği karşılaşmada, Göztepe farkı ikiye çıkarmak üzereydi. Djalma Silva’nın akıllıca verdiği pasla topla buluşan Romulo, net bir vuruşla skoru 2-0’a getirdi. Ancak, bu sevinç uzun sürmedi.

İzmir ekibi ikinci golü buldu, ancak VAR engel oldu

Hakemin VAR incelemesi sonrası, gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İzmir ekibi, taraftarlarını bir anlık sevince boğsa da, golün iptaliyle mücadeleye yeniden odaklandı.

Kayserispor, bu iptal edilen golle moral bulmaya çalışırken, Göztepe’nin baskısı sürüyor.