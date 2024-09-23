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Konuk Kayseri’de ise yedek kulübesinde Şamil Öztürk, Stephane Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Carlos Mane, Baran Gezek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Yaw Ackah ve Talha Sarıarslan yer aldı.

Konuk Kayserispor’da ise Burak Yılmaz, Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Lionel Carole, Mehdi Bourabia, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Miguel Cardoso, Hasan Ali Kaldırım ve Duckens Nazon ilk 11’i ile sahadaki yerini aldı.

İzmir temsilcisinin yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Victor Hugo, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare, Ege Yıldırım ve David Datro Fofana yer aldı.

Ev sahibi Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov karşılaşmaya Matheus Lis, Taha Altıkardeş, Heilton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Isaac Solet, Djalma Silva, David Tijanic, Juan ve Romulo ilk 11 ’i ile sahaya çıktı.

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