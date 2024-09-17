Göztepe taraftarları, pazartesi günü oynanacak Kayserispor maçı öncesinde hazırladıkları pankartla bir kez daha dikkat çekti. Üzerinde “Bir insanın bir takıma duyduğu şu aşka bakın” ifadesinin yer aldığı pankart, Güzelyalı’da bulunan Şehit Kerem Oğuz Erbay üst geçidine asıldı. Pankart, ünlü rapçi Gazapizm’in “Sanki Bir Halkın” adlı parçasından esinlenerek hazırlanırken, sosyal medyada da taraftar gruplarından büyük beğeni topladı.

Göztepe taraftarı takımını özledi

Trendyol Süper Lig’de 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 9. sırada yer alan Göztepe, Kayserispor’u ağırlamaya hazırlanıyor. Milli maç arası ve bay geçilen haftanın ardından sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadyumu’nda yeniden sahaya çıkacak. Pazartesi günü saat 21.45’te oynanacak maça Göztepe taraftarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Milli arada Bodrumspor karşısında alınan ilk galibiyet ve Türkiye-İzlanda maçının Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasının ardından Göztepe camiası, yeni transferlerle çalışmalarını sürdürerek moral buldu. Uzun süre maç oynamayan Göztepe’nin taraftarları, takımlarının sahaya dönmesini sabırsızlıkla bekliyor.