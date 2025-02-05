Süper Lig’deki üst üste Fenerbahçe ve Alanyaspor mağlubiyetlerinin ardından düşüşe geçen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşma için Göztepe, önemli eksiklere rağmen 3 puanı almayı hedefliyor.

Göz-göz'de kritik maç öncesi eksikler var

Ev sahibi Göztepe’de sakatlıkları bulunan golcüler Romulo ve Juan ile orta saha oyuncuları Solet ve Doğan ve stoper Koray, bu maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek.

Bilet fiyatları belli oldu

Göztepe-Gaziantep FK maçının bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

kategori: 2.500 TL

kategori: 2.000 TL

kategori: 1.000 TL

kategori: 700 TL

ve 6. kategori: 300 TL

Misafir tribünü: 450 TL

İlk maçın ardından hedef şampiyonluk

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’ndaki ilk maçında Erzurumspor’u 1-0 mağlup eden Göztepe, Gaziantep FK karşısında da galibiyetle 2'de 2 yapmayı planlıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov, eksiklere rağmen takımlarının 3 puanı alacağına inandığını belirtti.