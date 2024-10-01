Göztepe, 5 Ekim Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Stanimir Stoilov, son Samsunspor maçında yedek oturan David Tijanic'i bu mücadelede ilk 11'de sahaya sürecek.

Son maçta yedek kalan ve oyuna son 14 dakikada dahil olan Sloven futbolcunun, Sivasspor karşılaşmasında formasına kavuşacağı öğrenildi. Stoilov, bu sezon beklediği verimi alamadığı Japon orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki'yi bu maçta kızağa çekecek.

Sezonun ilk 6 maçında 3 kez ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki Tijanic, Fenerbahçe ve Bodrum FK karşılaşmalarında yaptığı asistlerle dikkat çekmişti. Stoilov, orta sahada ise cezalı Dennis'in yokluğunda iyileşen Isaac Solet'i defansif orta saha olarak görevlendirecek. Orta sahada Solet’e Doğan ve Tijanic eşlik edecek.