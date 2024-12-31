Süper Lig’in ikinci yarısına lider Galatasaray karşısında zorlu bir mücadeleyle başlayacak olan Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. Forvet hattını güçlendirmeyi öncelik haline getiren İzmir temsilcisi, rotayı Fransa Lig 2 ekiplerinden Metz’e çevirdi.

Hedef Ibou Sane

Göztepe’nin radarında, Metz’in 19 yaşındaki golcüsü Ibou Sane bulunuyor. Genç oyuncu için kulübüyle temaslara başlayan sarı-kırmızılıların, transfer için 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle karşılaştığı öğrenildi.

Sane’nin performansı dikkat çekiyor

Metz formasıyla bu sezon 10 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Ibou Sane, Senegal U20 Milli Takımı’nda da 2 kez forma giyip 1 gol kaydetti. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sane, geleceği parlak forvetler arasında gösteriliyor.

Alternatif isimler de listede

Göztepe yönetimi, transfer sürecinde alternatif isimleri de değerlendiriyor. Paraguay’dan Parzajuk Rodriguez ve Brezilya’dan John Kennedy’nin de takip edildiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekibin, devre arası transfer döneminde en az 3 oyuncu takviyesi yapmayı planladığı belirtildi.

Galatasaray maçı öncesi hazırlıklar sürüyor

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, diğer yandan cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçı için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Teknik heyet, güçlü rakip karşısında puanla dönerek ikinci yarıya moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor.