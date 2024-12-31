Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, Ekim aylarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,82 azalarak 3 milyon 912 bin 199 tona geriledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine göre, en büyük ithalat kalemi olan ham petrolde yüzde 25,9'luk düşüşle 2 milyon 180 bin 715 ton ithalat yapıldı.

Motorin ithalatı ise yüzde 40,2 artarak 1 milyon 298 bin 162 tona yükseldi. İthalatının kalan kısmı bakım ve denizcilik yakıtları, benzin, akaryakıt ve diğer ürünler oluştu. Rusya'dan en fazla petrol ithalatı gerçekleştirilirken, Irak ve Suudi Arabistan da önemli faaliyetlerde bulundu.

Yurt içi benzin ve motorin satışlarında artış yaşanırken, petrol ürünleri ihracatı yüzde 26,7 azalarak 947 bin 436 tona geriledi. Rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 24,6 düşüşle 2 milyon 599 bin 291 ton olarak kaydedildi.