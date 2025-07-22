Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, 2025-2026 sezonunda kullanacağı yeni formalarını tanıttı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla formaları taraftarların beğenisine sundu.



“Bir Asırlık İz” teması ön planda

İzmir temsilcisi Göztepe, yeni sezon formalarını "Bir Asırlık İz" sloganıyla duyurdu. Tanıtımda yer alan video ve görsellerde, kulübün tarihine gönderme yapan detaylara yer verildi. Sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezonda dört farklı formayla sahaya çıkacak.

Forma isimleri kulübün ruhunu yansıtıyor

2025-2026 sezonunda Göztepe’nin giyeceği formalar, şu isimlerle taraftara sunuldu:

Gürsel Aksel

Anka

Biz İzmiriz

Atalay

Her bir forma, hem renk hem de tasarım detaylarıyla Göztepe’nin kültürünü ve tarihsel kimliğini yansıtıyor.

Taraftarlar tasarımları beğendi

Göztepeli taraftarlar, tanıtımın ardından sosyal medyada yaptıkları yorumlarda formaları büyük ölçüde beğendiklerini ifade etti. Bazı taraftarlar tasarımları “özgün ve duygusal” olarak değerlendirirken, kulübün geçmişine yapılan göndermelerin isabetli olduğunu vurguladı.