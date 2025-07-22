Sugarbaker Prosedürü Türk hekimlere canlı cerrahiyle anlatıldı

Karın zarı kanserlerinin tedavisinde kullanılan en gelişmiş cerrahi tekniklerden biri olan Sugarbaker Prosedürü, İzmir’de Acıbadem Kent Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası eğitim programında Türk hekimlere tanıtıldı.

Kolon, rektum ve jinekolojik kanserlere bağlı karın zarı yayılımı olan hastalara uygulanan bu ileri düzey cerrahi işlemler, canlı yayınla katılımcı doktorlara aktarıldı. Toplantı süresince hekimler, uygulanan cerrahi teknikleri adım adım izleyerek vaka bazında detaylı bilgi alma ve değerlendirme imkânı buldu.

Alanında öncü isimler eğitim verdi

İki gün süren “Peritoneal Yüzey Tümörlerinde Canlı Cerrahi & HİPEK Kursu”, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği ile PSOGI (Peritoneal Surface Oncology Group International) iş birliğinde düzenlendi.

Eğitim programına, bu yöntemi geliştiren ve ismiyle anılan dünyaca ünlü Amerikalı cerrah Prof. Dr. Paul H. Sugarbaker ile peritoneal yüzey tümörlerinde deneyimli Avustralyalı cerrah Prof. Cherry Koh da katıldı. Eğitim kapsamında ilk gün 5 hasta üzerinde ameliyat gerçekleştirildi, ikinci gün ise vaka tartışmaları ve video destekli teorik eğitimler yapıldı.

"Cerrahın dikkat ve donanımı başarıyı artırır"

Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Sugarbaker, “Erken tanı ve doğru cerrahi başarıyı doğrudan etkiler. Cerrahlar sadece teknik olarak değil, dikkat yönünden de yüksek beceriye sahip olmalı” ifadelerini kullandı.

Prof. Sugarbaker, Türk hekimlerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Burada öğrendikleriniz, gelecekte birçok hastanın hayatını etkileyecek” dedi.

HİPEK tedavisiyle sağkalım süresi artıyor

Kursun eş başkanlığını üstlenen Acıbadem Kent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aras Emre Canda, peritonun anatomik yapısından ve kanserlerin yayılma mekanizmalarından söz etti.

Prof. Canda, “Sugarbaker Prosedürü, karın zarındaki tümörlü dokuların temizlenmesinden sonra karın içine ısıtılmış kemoterapi ilacının verilmesini kapsar. Bu yöntem, hastanın yaşam süresini uzatmada ve nüksü azaltmada oldukça etkilidir” dedi.

Canda, söz konusu cerrahi müdahalenin başarısının hasta seçimi ve cerrahın teknik donanımıyla doğrudan bağlantılı olduğunun da altını çizdi. “Canlı cerrahiler sayesinde bu teknikler doğrudan gözlemlendi, hekimlerimiz için çok kıymetli bir deneyim oldu” diye konuştu.