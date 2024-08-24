Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışın ardından oluşan sel suları, dağlık bölgelerden kopan büyük kaya parçalarını da beraberinde sürükledi. Bu kaya parçaları, köyde park halinde bulunan üç araca çarparak ciddi hasara neden oldu.

Olay sırasında, selin etkisiyle yollar kapandı ve bölgedeki ulaşım neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Bu esnada, aracıyla yolda seyreden Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu, sel sularının yükselmesi ve yolların kapanması nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Durumu fark eden köylüler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine hızla harekete geçen jandarma ekipleri ve İl Özel İdaresi'ne bağlı kurtarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. Ekipler, dede ve torununu güvenli bir şekilde araçtan çıkararak kurtardı. Neyse ki, olay sırasında yaralanan olmadı, ancak köydeki bazı yollar kaya düşmeleri nedeniyle kapandı.

Selin ardından bölgede kalan kaya parçaları ve diğer enkazların temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Ekipler, yolları tekrar ulaşıma açmak ve köydeki güvenliği sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. Aynı zamanda, meydana gelen hasarın tespiti ve zarar gören araç sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için de ilgili kurumlar tarafından gerekli adımlar atılıyor.

Çavuşin köyü sakinleri, bu tür olayların tekrarlanmaması için önlem alınmasını talep ederken, meteorolojik uyarıların dikkate alınmasının önemini bir kez daha vurguladılar. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.