Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kuyumcu Mevkii’nde devam eden içme suyu çalışmalarını inceleyerek alandan yaptığı canlı yayınla süreç hakkında bilgi verdi. İZSU emekçilerinin büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Başkan Sengel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İZSU bürokratlarının kararlılığı ile sürecin hızla ilerlediğini belirtti.

16 Nisan’da başlayan çalışmalarının arazinin zorlu yapısına karşın hızla ilerlediğini belirten Başkan Sengel; “Hepimizin özlemini duyduğu, çeşmeyi açar açmaz içilebilecek suya kavuşacağımız o projeyi gerçekleştirmek adına 15 Nisan itibariyle İZSU emekçileri Kuyumcu Mevkii’nde ilk kazmayı vurmuşlardı. İZSU'nun şu ana kadar yaptığı bütün güzel projelerin içerisinde bizim için göz bebeği olan, 2015 yılından bu yana beklediğimiz, hepimizin özlemini duyduğu ve çeşmeyi açtığımızda o kaliteli suya kavuşabileceğimiz bu projenin her adımı bizim için çok önemli" dedi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "15 Nisan'dan bu yana İZSU emekçilerinin 500 metre gibi çok ciddi bir alanı büyük bir emekle nasıl aşabildiklerini gördük. İZSU emekçileri büyük bir özveri ile çalışıyorlar. İnanılmaz sıcak burası ve ne yazık ki de görüldüğü gibi bu yaz çok sıcak geçecek ama sıcağa rağmen çalışmaya devam edenler var. Çünkü bu ilçeyi sevenler var. Bu memleketi sevenler var ve halk sağlığını hepimizden daha çok düşünenler var” dedi.

Kararlı kadrolar çok kıymetli

Efes Selçuk’ta çeşmelerden içilebilir içme suyunun akması için uzun yıllardır bir bekleyiş olduğunu belirten Başkan Sengel; “Burada hem çalışma arkadaşlarımız, emekçi arkadaşlarımız var, hem bizlerden mesul olan amirlerimiz, başkanlarımız ve müdürlerimiz de var. Bazen bir fikir ortaya çıkar ama bunu pratiğe dökebilmek büyük emek ister. Ancak kesinlikle biz bunu yapacağız diyen, kararlı kadrolar çok kıymetli. İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanı Emre Sardoğan’a. İZSU Genel Müdürümüz Gürkan Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. İZSU emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Cemil Başkanımızın inancı ve sağlıkçı olmasının da getirmiş olduğu o şevk ile birlikte atılmış olan bütün emin adımlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

2. Bölge Dairesi Başkanı Emre Sardoğan çalışmalar hakkında bilgi vererek; “Sizlerin de söylediği gibi gerçekten çok uzun izin süreçlerinin sürdüğü bir dönem yaşadık. Şu anda imalata başladık. Çok zorlu bir imalat aşamasındayız. Zeminimiz çok sert kayadan ibaret. Yaklaşık 12 metre derinliği buluyoruz. 500 metrelik hattımızı sizin de söylediğiniz gibi Eylül ayını tamamlayıp çeşmelerinden sularımızı akıtmayı düşünüyoruz” dedi.