Son dönemde toplumsal olaylara dair açıklamalarıyla dikkat çeken Gülben Ergen, Kanal D’nin iddialı dizisi "Piyasa" ile setlere dönmeye hazırlanıyordu. Ancak ünlü isim, zamanlama sorunları nedeniyle daha dizi başlamadan projeden ayrıldı.

Ahsen karakterine Ayça Bingöl hayat verecek

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yapımcılığını Pastel Film’den Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli’nin üstlendiği dizinin gazeteci Ahsen Çevik karakteri için Gülben Ergen ile anlaşma yapılmıştı. Ancak Ergen’in ayrılığı sonrası bu role başarılı oyuncu Ayça Bingöl getirildi.

Güçlü kadro izleyiciyi bekliyor

Merakla beklenen dizide etkileyici bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Alp Navruz ‘Kenan’, İlayda Alişan ‘Münevver’, Zuhal Olcay ‘Keriman’, Fırat Altunmeşe ‘Adar’, Yurdaer Okur ise ‘Şefik’ karakterlerine hayat verecek.

Ayrıca dizide Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Aydan Burhan, Asya Kasap, Halil Demir, Hilmi Ahıska ve Metehan Parıltı gibi isimler de önemli rollerde yer alıyor.

Yıllar sonra ekrana dönmesi beklenen Gülben Ergen’in projeden ayrılması hayranlarında hayal kırıklığı yaratırken, Ayça Bingöl’ün diziye katılması büyük bir heyecan yarattı. "Piyasa" dizisinin yayın tarihiyle ilgili detayların yakında açıklanması bekleniyor.