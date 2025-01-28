İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana gelen feci kazada 53 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet Dilemre, çalıştığı binanın 6. katından beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
Koruyucu ekipmansız çalışıyordu
Edinilen bilgilere göre, Dilemre, koruyucu ekipman kullanmadan çalıştığı sırada dengesini kaybederek 6. kattan aşağıya düştü. Olay, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle fark edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede ölümü tespit edildi
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin cansız bedenini kanlar içerisinde buldu. Yapılan ilk incelemenin ardından, 6 çocuk babası Dilemre'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Soruşturma başlatıldı
Mehmet Dilemre’nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılarak kesin ölüm nedeni tespit edilmek üzere otopsi yapılacak. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.