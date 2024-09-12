HAK-İŞ Konfederasyonu İzmir İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, 12 Eylül askeri darbesinin 44. yıl dönümünde bir açıklama yaparak, darbe ve antidemokratik müdahalelere karşı HAK-İŞ'in duruşunu vurguladı. Şimşek, Türkiye’nin ikinci yüzyılının demokrasiyi güçlendiren bir sivil Anayasa ile taçlanmasını temenni ettiklerini ifade etti.

"Darbeler demokrasiye zarar verdi"

HAK-İŞ İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, 12 Eylül askeri darbesi gibi antidemokratik müdahalelerin Türkiye’nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi. Şimşek, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun, 48 yıllık tarihinde her zaman demokrasiden yana tavır aldığını ve 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ‘e-muhtırası’ ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi tüm darbe ve müdahalelere karşı çıktığını ifade etti.

"Darbelerin en büyük mağduru işçiler oldu"

Şimşek, darbe dönemlerinin ekonomik krizlere neden olduğunu ve özellikle işçilerin bu süreçlerden olumsuz etkilendiğini vurguladı. 12 Eylül döneminde 30 bin işçinin işten çıkarıldığını, 1994 ve 2001 ekonomik krizlerinde ise yüz binlerce işçinin ve esnafın işini kaybettiğini belirtti. Darbelerin sendikal harekete de büyük zarar verdiğini söyleyen Şimşek, 12 Eylül darbesinin işçilerin kazanımlarını ortadan kaldırdığını ve sendikal düzeni tasfiye ettiğini dile getirdi.

"Sivil Anayasa temel ihtiyaç"

Gültekin Şimşek, 12 Eylül darbesiyle ortaya çıkan 1982 Anayasası’nın, yapılan değişikliklere rağmen darbe ruhunu üzerinden atamadığını belirtti. HAK-İŞ olarak, sivil, demokratik, katılımcı ve özgürlükçü yeni bir Anayasa ihtiyacını vurgulayan Şimşek, bu Anayasa'nın, insanı ve emeği merkeze alan bir yapıda olması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin ikinci yüzyılının, demokrasinin daha da güçlendiği bir dönem olmasını dilediklerini ekledi.

"Darbelerle hesaplaşmak önemlidir"

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun, darbelerle ve antidemokratik müdahalelerle tam anlamıyla hesaplaşılmasını son derece önemli bulduğunu belirten Şimşek, "Bu hesaplaşma yapılırsa, bir daha hiçbir kişi ya da topluluk darbe girişiminde bulunamayacaktır" dedi. Şimşek, darbecilerin yargı önünde hesap vermesi ve bu dönemlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini istediklerini ifade etti.