ABD’nin teknoloji ihracat kısıtlamaları, yapay zekâ devi Nvidia’yı Çin pazarından tamamen çıkardı. Şirketin CEO’su Jensen Huang, iki yıl önce yüzde 95’e ulaşan pazar paylarının artık sıfıra düştüğünü açıkladı.

ABD-Çin teknoloji savaşı derinleşiyor

Citadel Securities tarafından düzenlenen Future of Global Markets 2025 etkinliğinde konuşan Nvidia CEO’su Jensen Huang, ABD’nin uyguladığı yeni ihracat yasaklarının şirketin Çin’deki faaliyetlerini tamamen bitirdiğini söyledi.

“Yüzde 95 pazar payından sıfıra düştük” diyen Huang, artık Çin’e hiçbir üst düzey GPU veya yapay zekâ hızlandırıcısı satamadıklarını doğruladı.

Çin, kendi yapay zekâ donanımlarına yöneliyor

Huang, ambargolar nedeniyle H100, H200 ve Blackwell serilerinin Çin’e satışının tamamen durduğunu belirtti. Çinli teknoloji firmalarının artık yerli çözümler geliştirmeye yöneldiğini vurguladı.

“Çinli şirketler artık tamamen kendi donanımlarını üretiyor. Bizim için bu pazar şimdilik kapandı,” ifadelerini kullandı.

“Çin satışlarından gelir beklemiyoruz”

Nvidia’nın yalnızca iki yıl önce Çin’deki pazar payı yüzde 95’ti. Bugünse bu oran sıfır. Huang, “Şu anda Çin için gelir tahminlerimiz yok. Eğer bir gün yeniden satış yapabilirsek, bu bizim için bonus olur,” dedi.

Uzmanlara göre ABD’nin ihracat yasakları, Çinli üreticileri kendi AI çip ekosistemlerini kurmaya itiyor. Bu durum, küresel teknoloji dengesini de uzun vadede değiştirebilir.