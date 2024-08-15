Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya devam ediyor. Alevler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki önemli bölgeleri tehdit ederken, Anzak Koyu yoluna kadar ulaştı.

Yangına çok sayıda müdahale

Yangın, sabah saat 10.00 sularında Eceabat ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla sevk edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan 8 uçak ve 12 helikopter ile karadan 51 arazöz ve 780 personel müdahale ediyor.

Tarihi alanlara giriş ikinci duyuruya kadar yok

Yangının büyümesi ve rüzgarın etkisiyle ilerlemesi sonucu, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı ziyarete kapatıldı. Ayrıca, Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı olarak bilinen Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı gibi bölgelere ikinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu.